DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCDateTimeShortMonthName 

ShortMonthName

Gibt den Kurznamen des Monats zurück.

string  ShortMonthName()  const

Gibt den Kurznamen des Monats zurück nach seiner Nummer.

string  ShortMonthName(
   const int      num         // Nummer des Monats
   )  const

Parameter

num

[in]  Nummer des Monats (1-12).

Rückgabewert

Der Kurzname des Monats.