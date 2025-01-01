Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCDateTimeShortMonthName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc ShortMonthName Gibt den Kurznamen des Monats zurück. string ShortMonthName() const Gibt den Kurznamen des Monats zurück nach seiner Nummer. string ShortMonthName( const int num // Nummer des Monats ) const Parameter num [in] Nummer des Monats (1-12). Rückgabewert Der Kurzname des Monats. MonthName DayName