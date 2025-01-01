Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCDateTimeShortDayName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc ShortDayName Gibt den Kurznamen des Wochentags zurück. string ShortDayName() const Gibt den Kurznamen des Wochentags nach der Nummer zurück. string ShortDayName( const int num // die Nummer des Wochentags ) const Parameter num [in] Die Nummer des Wochentags (0-6). Rückgabewert Der Kurzname des Wochentags. DayName DaysInMonth