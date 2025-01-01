문서화섹션
DateTime (Get Method)

날짜와 시간을 가져옵니다.

datetime  DateTime()

Return Value

datetime 타입의 값.

DateTime (Set Method datetime)

날짜와 시간을 datetime 타입으로 설정합니다.

void  DateTime(
   const datetime      value         // 날짜와 시간
   )

Parameters

value

[in] datetime 유형의 값.

Return Value

None.

DateTime (Set Method MqlDateTime)

날짜와 시간을 MqlDateTime 타입으로 설정합니다.

void  DateTime(
   const MqlDateTime   &value        // 날짜와 시간
   )

Parameters

value

[in] MqlDateTime 유형의 값.

Return Value

None.