DateTime (Get Method)
날짜와 시간을 가져옵니다.
|
datetime DateTime()
Return Value
datetime 타입의 값.
DateTime (Set Method datetime)
날짜와 시간을 datetime 타입으로 설정합니다.
|
void DateTime(
Parameters
value
[in] datetime 유형의 값.
Return Value
None.
DateTime (Set Method MqlDateTime)
날짜와 시간을 MqlDateTime 타입으로 설정합니다.
|
void DateTime(
Parameters
value
[in] MqlDateTime 유형의 값.
Return Value
None.