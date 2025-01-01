DokumentationKategorien
Time (Methode Set datetime)

Setzt die Zeit durch die Verwendung des Typs datetime.

void  Time(
   const datetime      value         // Zeit
   )

Parameter

value

[in]  Wert vom Typ datetime.

Rückgabewert

Nichts.

Time (Methode Set MqlDateTime)

Setzt die Zeit durch die Verwendung des Typs MqlDateTime.

void  Time(
   const MqlDateTime   &value        // Zeit
   )

Parameter

value

[in]  Wert vom Typ MqlDateTime.

Rückgabewert

Nichts.

