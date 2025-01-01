DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCDateTimeDateTime 

DateTime (Metodo Get)

Ottiene data ed ora.

datetime  DateTime()

Valore di ritorno

Valore di tipo datetime.

DateTime (Metodo Set datetime)

Imposta data e ora con il tipo datetime.

void  DateTime(
   const datetime      value         // data ed ora
   )

Parametri

value

[in]  Valore di tipo datetime.

Valore di ritorno

Nessuno.

DateTime (Metodo Set MqlDateTime)

Imposta data e ora con il tipo MqlDateTime.

void  DateTime(
   const MqlDateTime   &value        // data ed ora
   )

Parametri

value

[in]  Valore di tipo MqlDateTime.

Valore di ritorno

Nessuno.