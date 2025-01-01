- MonthName
- ShortMonthName
- DayName
- ShortDayName
- DaysInMonth
- DateTime
- Date
- Time
- Sec
- Min
- Hour
- Day
- Mon
- Year
- SecDec
- SecInc
- MinDec
- MinInc
- HourDec
- HourInc
- DayDec
- DayInc
- MonDec
- MonInc
- YearDec
- YearInc
DateTime (Metodo Get)
Ottiene data ed ora.
|
datetime DateTime()
Valore di ritorno
Valore di tipo datetime.
DateTime (Metodo Set datetime)
Imposta data e ora con il tipo datetime.
|
void DateTime(
Parametri
value
[in] Valore di tipo datetime.
Valore di ritorno
Nessuno.
DateTime (Metodo Set MqlDateTime)
Imposta data e ora con il tipo MqlDateTime.
|
void DateTime(
Parametri
value
[in] Valore di tipo MqlDateTime.
Valore di ritorno
Nessuno.