Référence MQL5 Bibliothèque Standard Panneaux et Dialogues CDateTime DateTime 

DateTime (Méthode Get)

Retourne la date et l'heure.

datetime  DateTime()

Valeur de retour

Valeur du type datetime.

DateTime (Méthode Set avec datetime)

Définit la date et l'heure à partir du type datetime.

void  DateTime(
   const datetime      value         // date et heure
   )

Paramètres

value

[in]  Valeur du type datetime.

Valeur de retour

Aucune.

DateTime (Méthode Set avec MqlDateTime)

Définit la date et l'heure à partir du type MqlDateTime.

void  DateTime(
   const MqlDateTime   &value        // date et heure
   )

Paramètres

value

[in]  Valeur du type MqlDateTime.

Valeur de retour

Aucune.