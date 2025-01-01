DateTime (Méthode Get)

Retourne la date et l'heure.

datetime DateTime()

Valeur de retour

Valeur du type datetime.

DateTime (Méthode Set avec datetime)

Définit la date et l'heure à partir du type datetime.

void DateTime(

const datetime value

)

Paramètres

value

[in] Valeur du type datetime.

Valeur de retour

Aucune.

DateTime (Méthode Set avec MqlDateTime)

Définit la date et l'heure à partir du type MqlDateTime.

void DateTime(

const MqlDateTime &value

)

Paramètres

value

[in] Valeur du type MqlDateTime.

Valeur de retour

Aucune.