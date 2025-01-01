- MonthName
- ShortMonthName
- DayName
- ShortDayName
- DaysInMonth
- DateTime
- Date
- Time
- Sec
- Min
- Hour
- Day
- Mon
- Year
- SecDec
- SecInc
- MinDec
- MinInc
- HourDec
- HourInc
- DayDec
- DayInc
- MonDec
- MonInc
- YearDec
- YearInc
DateTime (Método Get)
Obtiene la fecha y la hora.
datetime DateTime()
Valor devuelto
Valor del tipo datetime.
DateTime (Método Set datetime)
Establece la fecha y la hora con el tipo datetime.
void DateTime(
Parámetros
value
[in] Valor del tipo datetime.
Valor devuelto
Ninguno.
DateTime (Método Set MqlDateTime)
Establece la fecha y la hora con el tipo MqlDateTime.
void DateTime(
Parámetros
value
[in] Valor del tipo MqlDateTime.
Valor devuelto
Ninguno.