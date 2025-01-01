DocumentaciónSecciones
DateTime (Método Get)

Obtiene la fecha y la hora.

datetime  DateTime()

Valor devuelto

Valor del tipo datetime.

DateTime (Método Set datetime)

Establece la fecha y la hora con el tipo datetime.

void  DateTime(
   const datetime      value         // fecha y hora
   )

Parámetros

value

[in]  Valor del tipo datetime.

Valor devuelto

Ninguno.

DateTime (Método Set MqlDateTime)

Establece la fecha y la hora con el tipo MqlDateTime.

void  DateTime(
   const MqlDateTime   &value        // fecha y hora
   )

Parámetros

value

[in]  Valor del tipo MqlDateTime.

Valor devuelto

Ninguno.