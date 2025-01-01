DocumentaçãoSeções
DateTime (Método Get)

Obtém data e tempo.

datetime  DateTime()

Valor de retorno

Valor do tipo datetime.

DateTime (Método Set)

Define a data e o tempo com o tipo datetime.

void  DateTime(
   const datetime      value         // date and time
   )

Parâmetros

value

[in]  Valor do tipo datetime.

Valor de retorno

Nenhum.

DateTime (Método Set MqlDateTime)

Define a data e o tempo com o tipo MqlDateTime.

void  DateTime(
   const MqlDateTime   &value        // date and time
   )

Parâmetros

value

[in]  Valor do tipo MqlDateTime.

Valor de retorno

Nenhum.