DateTime (Método Get)

Obtém data e tempo.

datetime DateTime()

Valor de retorno

Valor do tipo datetime.

DateTime (Método Set)

Define a data e o tempo com o tipo datetime.

void DateTime(

const datetime value

)

Parâmetros

value

[in] Valor do tipo datetime.

Valor de retorno

Nenhum.

DateTime (Método Set MqlDateTime)

Define a data e o tempo com o tipo MqlDateTime.

void DateTime(

const MqlDateTime &value

)

Parâmetros

value

[in] Valor do tipo MqlDateTime.

Valor de retorno

Nenhum.