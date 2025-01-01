Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCDateTimeMonthName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc MonthName Gibt den Namen des Monats zurück. string MonthName() const Gibt den Namen des Monats zurück nach seiner Nummer. string MonthName( const int num // Nummer des Monats ) const Parameter num [in] Nummer des Monats (1-12). Rückgabewert Der Vollname des Monats. CDateTime ShortMonthName