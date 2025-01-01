DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCDateTimeMonthName 

MonthName

Gibt den Namen des Monats zurück.

string  MonthName()  const

Gibt den Namen des Monats zurück nach seiner Nummer.

string  MonthName(
   const int      num         // Nummer des Monats
   )  const

Parameter

num

[in]  Nummer des Monats (1-12).

Rückgabewert

Der Vollname des Monats.