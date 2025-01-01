文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CDateTimeDateTime 

DateTime (Get 方法)

获取 日期和时间。

datetime  DateTime()

返回值

值为 datetime 类型

DateTime (Set 方法 datetime)

根据 datetime 类型设置日期和时间。

void  DateTime(
   const datetime      value         // 日期和时间
   )

参数

value

[输入] datetime 类型的值。

返回值

无。

DateTime (Set 方法 MqlDateTime)

根据 MqlDateTime 类型设置日期和时间。

void  DateTime(
   const MqlDateTime   &value        // 日期和时间
   )

参数

value

[输入] MqlDateTime 类型的值。

返回值

无。