- MonthName
- ShortMonthName
- DayName
- ShortDayName
- DaysInMonth
- DateTime
- Date
- Time
- Sec
- Min
- Hour
- Day
- Mon
- Year
- SecDec
- SecInc
- MinDec
- MinInc
- HourDec
- HourInc
- DayDec
- DayInc
- MonDec
- MonInc
- YearDec
- YearInc
DateTime (Get 方法)
获取 日期和时间。
|
datetime DateTime()
返回值
值为 datetime 类型。
DateTime (Set 方法 datetime)
根据 datetime 类型设置日期和时间。
|
void DateTime(
参数
value
[输入] datetime 类型的值。
返回值
无。
DateTime (Set 方法 MqlDateTime)
根据 MqlDateTime 类型设置日期和时间。
|
void DateTime(
参数
value
[输入] MqlDateTime 类型的值。
返回值
无。