Type
Erhält die Identifikator des Typs eines grafischen Objektes.
virtual int Type() const
Rückgabewert
Die Identifikator des Objekttyps:
CChartObjectArrowCheck - OBJ_ARROW_CHECK,
CChartObjectArrowDown - OBJ_ARROW_DOWN,
CChartObjectArrowUp - OBJ_ARROW_UP,
CChartObjectArrowStop - OBJ_ARROW_STOP,
CChartObjectArrowThumbDown - OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,
CChartObjectArrowThumbUp - OBJ_ARROW_THUMB_UP,
CChartObjectArrowLeftPrice - OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,
CChartObjectArrowRightPrice - OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE.
Beispiel:
//--- example for CChartObjectArrowCheck::Type