Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenBenannte Konstanten
- Vorbestimmte Makrosubstitutionen
- Mathematische Konstanten
- Konstanten der numerischenTypen
- Deinitialisierungsgruende
- Pruefung des Objektanzeigers
- Andere Konstanten
Benannte Konstanten
Alle in der Sprache MQL5 verwendeten Konstanten können in folgende Gruppen aufgeteilt werden:
- Vorbestimmte Makrosubstitutionen – Werte werden in der Compilierungsetappe substituiert;
- Mathematische Konstanten – Werte einiger mathematischer Ausdrücke;
- Konstanten der numerischen Typen – Grenzbedingungen, die in einfache Typen gesteckt werden;
- Deinitialisierungsgruende – Beschreibung der Deinitialisierungsgruende;
- Pruefung des Objektanzeigers – Enumeration der Anzeigertypen, die durch die Funktion CheckPointer() rückgegeben werden ;
- Andere Konstanten – alles, was ausser anderer Konstantengruppen bleibt.