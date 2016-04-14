CodeBaseKategorien
AIS5 Trade Machine - Experte für den MetaTrader 4

AIRAT SAFIN | German English Русский Español Português
Ansichten:
1141
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
AIS5TM.MQ4 (486.91 KB)
AIS5TMIE.TXT (17.92 KB)
AIS5TMIR.TXT (18.32 KB)
AT5.MQ4 (25.78 KB)
AIS5 Trade Machine


Modifikation: 50004
Veröffentlichungsdatum: 2010.03.31


Copyright (C) 2010, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2010, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software


AS IS


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9315

