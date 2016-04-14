Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AIS5 Trade Machine - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1141
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
AIS5 Trade Machine
Modifikation: 50004
Veröffentlichungsdatum: 2010.03.31
Copyright (C) 2010, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2010, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
Modifikation: 50004
Veröffentlichungsdatum: 2010.03.31
Copyright (C) 2010, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2010, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9315
Time, Forex Handelszeiten und Handelstunden Monitor
Dieser Indikator zeigt die Forex-Handelszeiten und die Öffnungszeiten der verschiedenen Börsen an.Indikator für Stop Loss Levels, die mit der Bill Williams-Technik berechnet werden
Er berechnet uns zeigt Stop Loss Levels (für Buy und Sell Positionen) unter Verwendung der Methode von Bill Williams aus seinem Buch "Trading Chaos". Eine neue Eigenschaft wurde hinzugefügt: Nun können auch historische Daten analysiert werden.
Trend Indicator für verschiedene Timeframes
Es zeigt eine Trend-Tabelle für verschiedene Timeframes in der unteren linken Ecke des Charts.Bester MACD finale Version
Klassischer MACD mit einem Impuls-System.