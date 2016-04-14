Urheber

Vladimir Hlystov

Es zeigt eine Trend-Tabelle für verschiedene Timeframes in der unteren linken Ecke des Charts.



In den meisten Fällen schaut der Trader nach dem augenblicklichen Trend über mehrere Timeframes hinweg, um seine Handelsentscheidung dadurch zu bestätigen.

In den meisten Fällen braucht dieses viel Zeit und es entstehen Fehler in der Trendbestimmung.



Daher würde ich für diese Aufgabe diesen Indikator empfehlen. Er untersucht alle Timeframes mit verschiedenen Arten der Trendbestimmung und gibt ein generelles Statement in Form einer Matrix in einer Ecke des Charts an.

Hier werden vier Typen für die Trendbestimmung verwendet:



0 - Anzeige des Offset

1 - Ein Kurs mehr oder weniger gemittelt + offset

2 - Mit MA 5/13/34 (wenn 5 über 13 und 34 ist - Dann ist der Trend aufwärts, wenn 5 unter 13 und 34 ist - Dann ist der Trend abwärts, wenn es zwischen 13 und 34 ist - geht er seitwärts)

3 - Eine Trendbestimmung über den MACD 5/34/5



Wenn sie ihre eigene Methode noch hinzufügen wollen, dann schreiben Sie mir bitte eine Nachricht.







Fig 1. Die Trend-Matrix für JPY

