Um Analyseverfahren zu vereinfachen liefert dieser Indikator graphische Darstellungen von Handelsergebnissen, die aus htm-Dateien gelesen werden.

Diese Script ermöglicht Ihnen die Verwendung von Informationen des MarketWatch Fensters und der Terminal-Einstellungen. Es kann sehr hilfreich sein, sich die Einstellungen des Terminals und die Informationen des MarketWatch Fensters genauer anzusehen.