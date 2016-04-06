Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AMA STL - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 858
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
AMA STL Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9204
TSI MACD
TSI_MACD Indikator.Trading Simulator
Ein Programm-Simulator um die eigenen Strategien zu verbessern, Indikatoren zu testen und allgemein das Handeln zu trainieren.
Working inside the channel
Ein Indikator mit Einstiegspunkten und Stop-Linienytg_DveMashki_ind
ytg_DveMashki_ind