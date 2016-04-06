Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ADX System - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 824
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
ADX_System Expert Advisor.
Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8830
Revers
Revers Skript.AIS4 Trade Machine
Trading-Maschine für manuelles traden und automatischem Risikomanagement und einem "SuperTrainer"-Mode
Fractals_Price
Ein Indikator für Preisspitzen-Fraktale.AMA&AMAsig
AMA&AMAsig Indikator.