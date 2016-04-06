Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Lots Calculation - Skript für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 833
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Hier werden die Anzahl der Lots in Abhängigkeit von der angegebenen prozentualen Größe des verfügbaren Betrages berechnet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8634
Indicator Sidus v.2
Dieser Indikator zeigt Pfeile an den Stellen, wo sich die MA und der RSI an dem Level 50 schneiden.Volatility Indicator
Dieser Code berechnet die Differenz zwischen dem maximalen Maxima und dem minimalen Minima von den letzten 20 Kerzen. (parameter). Das Ergebnis wird in Punkten dargestellt.
MultiNeyro
Ein Algorithmus für das Tunen (Optimierung) durch zwei Bereiche mit Hilfe der Zwei-Ebenen Drei-Stufen-Optimierung.FiboRetracement
FiboRetracement Indikator.