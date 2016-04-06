CodeBaseKategorien
Lots Calculation - Skript für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
833
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
Veröffentlicht:
Hier werden die Anzahl der Lots in Abhängigkeit von der angegebenen prozentualen Größe des verfügbaren Betrages berechnet.




Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8634

