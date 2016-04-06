und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Extrapolator - Indikator für den MetaTrader 4
- 2750
Der Indikator basiert auf mehreren, Methoden, wählbar durch die Eingabe Variable:
Methode 1: Fouriers Extrapolation; die Frequenzen werden mittels des Quinn-Fernandes Algorithmus berechnet
Methode 2: Autokorrelations Methode
Methode 3: Gewichtete Burg Methode
Methode 4: Burg Methode mit Helme-Nikias Gewichtungsfunktion
Methode 5: Itakura-Saito (geometrische) Methode
Methode 6: Modifizierte Kovarianz Methode
Methoden 2-6 sind Methoden der linear Vorhersage. Die lineare Vorhersage beruht auf der Bestimmung zukünftiger Werte als Funktion vergangener Werte. Angenommen, wir haben eine Reihe von Preisen x[0]..x[n-1] wobei ein höherer Index den jüngeren Werten entspricht. Die Vorhersage des zukünftigen Preises price x[n] berechnet sich nach
x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)
mit a[i=1..p] - Koeffizienten des Modells, p - Ordnung des Modells. Die erwähnten Methoden 2-6 finden die Koeffizienten a[] durch Reduktion des Fehlers des quadratischen Mittelwerts bzw. Effektivwerts durch das Training mit den letzten n-p Bars. Natürlich können wir den Fehler auf 0 reduzieren, wenn wir die oben erwähnten Gleichungen mit n=2*p direkt mit der Levinson-Durbin Methode lösen. Diese Methoden der Vorhersage nennt man Prony-Methode. Ihr Nachteil ist ihre Instabilität bei der Vorhersage zukünftiger Werte von Zeitreihen. Darum wurde die Methode nicht berücksichtigt.
Die anderen Eingabe Parameter sind:
LastBar - Nummer der letzten bar der vergangenen Daten
PastBars - Anzahl der Bars, die für die Vorhersage verwendet werden
LPOrder - Ordnung des linearen Modells als ein Bruchteil der Nummer der vergangenen Bar (0..1)
FutBars - Zahl der vorhergesagten, zukünftigen Bars
HarmNo - Maximalzahl der Frequenzen der Methode 1 (0 bedeutet alle Frequenzen)
FreqTOL - Frequenzfehlerberechnung für Methode 1 (ist sie >0.001 kann sie nicht konvergieren)
BurgWin - Gewichtungsfunktion für Methode 2 (0=Rectangular 1=Hamming 2=Parabolisch)
Der Indikator zeichnet zwei Linien: die blaue zeigt die Preise des Modells der Trainingsbars, die rote ist eine Vorhersage zukünftiger Preise.
Beispiele:
Methode 1 (die Extrapolation durch Fourier-Reihen)
Methode 3 (Burg'sche Methode)
Methode 6 (Modifizierte Kovarianz Methode)
Eine Bitte:
Wenn jemand erfolgreich einen profitablen EA mit Hilfe dieses Indikators entwickelt hat würde ich mich freuen, wenn er seine Ideen mit mir teilt via meiner email im Code.
