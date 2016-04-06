Wir platzieren zwei Pending Orders und löschen eine, wenn die andere ausgelöst wurde.

Farbiger ОsМА, und ОsМА mit Divergenzanzeige.

Sie müssen öfters Pending Orders wegen Trendlinien jede Stunde verschieben und es ärgert Sie die Zeitverschwendung. Deshalb wurde dieser (halb-automatische) EA entwickelt, er befreit Sie vollkommen davon, die Trendlinien zu verfolgen und die Pending Orders zu verschieben