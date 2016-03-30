Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Idicator of Resistance Line - Indikator für den MetaTrader 4
- 756
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8419
Metatrader Expert Advisor e-Regr and Metatrader Indikator i-Regr
Regression Channel Indikator und Expert AdvisorMartingailExpert_v1.0
Dieser EA eröffnet Positionen in Richtung eines gleitenden stochastischen Indikators und zusätzlich werden die Positionsgrößen schrittweise vergrößert (Martingale). Er ist für Micro-Forex spezialisiert.
Indikator of Support Line
Zeichnet eine Unterstützungslinie basierend auf den letzten zwei unteren fraktalen.Indikator Raznost2
Dieser Indikator zeig die Differenz zwischen Open[0] und Close[1].