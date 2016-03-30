CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Elder Impulse System - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
840
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Indikator Elder Impulse System.

Eingabeparameter

extern int ShowBars=5000;

Elder Impulse System

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8368

Kwan Kwan

Indikator Kwan.

Example of Commodity Channel Index Automated Example of Commodity Channel Index Automated

Expert Advisor based on Commodity Channel Index (CCI) indicator.

Relax and GoToSleep Relax and GoToSleep

Ein sehr interessanter Indikator. Er liefert Handelssignale!!! Ein einzigartiges vorausschauendes System, welches auf einem schwebenden gleitenden Durchschnitt beruht!

InitAllIndicators.mq4 InitAllIndicators.mq4

Ein Skript was die reinitialisierung aller Indikatoren im aktuellen Fenster bewirkt.