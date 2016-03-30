Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Elder Impulse System - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 840
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Indikator Elder Impulse System.
Eingabeparameter
extern int ShowBars=5000;
Elder Impulse System
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8368
