Indikatoren

GordagoElder - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor
Ansichten:
725
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Indikator GordagoElder.


GordagoElder


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8364

