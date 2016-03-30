Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Din Fibo Next - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 678
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Idee von kaizer, realisiert durch Rosh
Der Indikator zeigt den Preiskanal
Der Indikator zeigt den Preiskanal
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7797
Kuskus Starlight
Indikator Kuskus Starlight.GordagoElder
Indikator GordagoElder.
Harami MA RSI MACD
Harami slightly modified.Straddle Trail
Expert Advisor Straddle&Trail. Der Programmcode beinhaltet eine ausführliche Beschreibung.