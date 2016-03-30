Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Ergodic Oscillator - Indikator für den MetaTrader 4
- 741
Indikator Ergodic Oscillator.
Ergodic Oscillator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8392
