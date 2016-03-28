Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
BS_MarketPrice - Indikator für den MetaTrader 4
Indikator BS_MarketPrice.
Parameter:
Indicator_Name="BS_#MarketPrice"; Right_Top=true; Shift_Y=0; Shift_X=0; // Untuk menentukan Warna Harga sesuai arah Trend Price_Variable="Setting for Price Color";// change Price_color_Up=Blue; Price_color_Dn=Red; Time_Frame=15; //---- MA_Fast_Period=1; MA_Fast_Method=0; MA_Fast_Apply_To=0; MA_Fast_Shift=0; //---- MA_Slow_Period=4; MA_Slow_Method=0; MA_Slow_Apply_To=0; MA_Slow_Shift=0;
BS_MarketPrice
SSL fast sBar_mtf
Indikator SSL fast sBar_mtfSSL
Indikator SSl.
DT-Pirsonq4
Indikator DT-Pirsonq4.cam_H4_Historical_V4
Ein modifizierter Camarilla dt Historical Indikator.