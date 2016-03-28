Indikator BS_MarketPrice.

Parameter:

Indicator_Name =" BS_ # MarketPrice "; Right_Top = true ; Shift_Y = 0 ; Shift_X = 0 ; // Untuk menentukan Warna Harga sesuai arah Trend Price_Variable =" Setting for Price Color "; // change Price_color_Up = Blue ; Price_color_Dn = Red ; Time_Frame = 15 ; //---- MA_Fast_Period = 1 ; MA_Fast_Method = 0 ; MA_Fast_Apply_To = 0 ; MA_Fast_Shift = 0 ; //---- MA_Slow_Period = 4 ; MA_Slow_Method = 0 ; MA_Slow_Apply_To = 0 ; MA_Slow_Shift = 0 ;





BS_MarketPrice

