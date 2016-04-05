CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fractals. - Indikator für den MetaTrader 4

Alexei Kharchenko | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1052
Rating:
(10)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Standardindikator "Fractals" der aber nicht die letzten Fraktale nachzeichnet....

iFractals Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8193

MacdPatternTraderv02 MacdPatternTraderv02

Das Muster der MACD Trend Fortsetzung

PriceTrender2 PriceTrender2

Der Indikator wird benutzt um Preisbereiche zu überprüfen.

Kloss_ Kloss_

Zuvor hochgeladener und speziell für die Optimierung überarbeiteter Expert Advisor "Kloss"

Silver-sen Silver-sen

Die Hauptlinie, die Silver-Kanäle werden auf der Basis von ihm gezeichnet.