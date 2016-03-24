und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RelDownTrLen - Indikator für den MetaTrader 4
Dieser Indikator zeigt das Verhältnis zwischen der Länge des augenblicklichen Abwärtstrends (in Bars) und der absoluten Länge der Periode barsToProcess (natürlich auch in Bars) innerhalb welcher der Trend gesucht wurde. Bitte setzen Sie die Werte für Minimum auf 0 und Maximum auf 1, wenn Sie diesen Indikator dem Chart hinzufügen. Direkt nach dem Sie diesen Indikator dem Chart hinzugefügt haben zeigt dieser lediglich einen Wert an welcher grafisch gesehen nicht wirklich hervorstechend ist. Aber sobald neue Bars hinzukommen, wird die graphische Struktur des Indikators sichtbarer. Um sich mit diesem Indikator schneller vertraut machen zu können, fügen Sie ihn einem 1 Minuten-Chart hinzu und achten Sie darauf, wie dieser Indikator arbeitet.
