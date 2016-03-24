Dieser Indikator wurde hier schon veröffentlicht. Die vorliegende Modifikation ist eine Optische.

Dieser Indikator zeigt das Verhältnis zwischen der Länge des augenblicklichen Aufwärtstrendes und der Länge der Bars innerhalb welcher dieser Trend gesucht wird.

Eine Realisierung des Verfahrens wird hier beschrieben: http://www.tradejuice.com/forex/forex-1-2-3-methode-mm.htm. Die Autoren der Realisierung und der Methoden sind unterschiedlich und daher kann ich nicht für die Korrektheit garantieren.