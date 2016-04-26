und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Standard Deviation (StdDev) - Indikator für den MetaTrader 4
Der Standard Deviation Indikator (StdDev) misst die Marktvolatilität. Dieser Indikator beschreibt die Standardabweichung der Preise relativ zum gleitenden Durchschnitt.
Je höher die Standardabweichung ist, desto instabilder (volatiler) ist der Markt, d.h. die Preise sind weiter um den gleitenden Durchschnitt verstreut. Im Gegesatz dazu bedeutet eine niedrige Abweichung, dass sich der Markt wenig bewegt, d.h. die Preise nähern sich stark dem gleitenden Durcschnitt. Es ist aber bekannt, dass die Marktdynamik aus ruhigen Perioden und Aktivitätsspitzen besteht.
Daher ist der Ansatz dieses Indikators simpel:
-
Wenn der Indikatorwert zu niedrig ist (d.h. wenn der Markt vollständig ruhig ist) ist anzunehmen dass es bald einen Ausschlage bei der Aktivität geben wird;
-
im Gegensatz dazu: wenn der Indikator extrem hoch ist, bedeutet das, dass sich die Aktivität bald wieder legen wird.
Berechnung
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)
wobei:
- StdDev (i) — Standardabweichung des aktuellen Balken;
- SQRT — Quadratwurzel;
- AMOUNT(j = i - N, i) — Summe der Quadrate von j = i - N bis i;
- N — Glättungsperiode;
- ApPRICE (j) — der angewendete Preis des j. Balken;
- MA (ApPRICE (i), N, i) — jeder beliebige gleitende Durchschnitt für den aktuellen Balken für N Perioden;
- ApPRICE (i) — der angewendete Preis des aktuellen Balken.
Eine vollständige Beschreibung der StdDev ist verfügbar in Technische Analyse: Standard Deviation
