Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
QQE with Alerts - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1981
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Tim Hyder
Die modifizierte Version des Indikators Qualitative Quantitative Estimation.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8018
TDI-With Alerts
Indikator TDI-With Alerts. Die Beschreibung steht im Code.Linear Regression Channel
Angepasstes Linear Regression Tool. Werte der LR Linie und Unterstützungen und Widerstände sind in den Buffern.
Trendlines Day
Trendlines Day indicator.FiboPiv_v2
FiboPiv_v2 Indikator.