Indicadores

QQE with Alerts - indicador para MetaTrader 4

Scriptor
Visualizações: 1436
1436
Avaliação: (11)
(11)
Publicado:
Autor: Tim Hyder

Uma versão modificada do indicador Qualitative Quantitative Estimation.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8018

