CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

TDI-With Alerts - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
4175
Rating:
(44)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor: Tim Hyder aka Hiachiever

Indikator TDI-With Alerts. Die Beschreibung steht im Code.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8017

Linear Regression Channel Linear Regression Channel

Angepasstes Linear Regression Tool. Werte der LR Linie und Unterstützungen und Widerstände sind in den Buffern.

RoundLevels RoundLevels

Der Indikator RoundLevels zeichnet die zwei nächstgelegenen "runden" Levels über und unter dem aktuellen Preis. Kurze englische Kommentare sind in der MQ4-Datei enthalten.

QQE with Alerts QQE with Alerts

Die modifizierte Version des Indikators Qualitative Quantitative Estimation.

Trendlines Day Trendlines Day

Trendlines Day indicator.