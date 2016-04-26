Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FiboPiv_v2 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1544
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Kalenzo
FiboPiv_v1 Indikator.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8020
Trendlines Day
Trendlines Day indicator.QQE with Alerts
Die modifizierte Version des Indikators Qualitative Quantitative Estimation.
Inout
Inout Indikator.Standard Deviation (StdDev)
Der Standard Deviation Indikator (StdDev) misst die Marktvolatilität.