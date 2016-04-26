Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Trendlines Day - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 958
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: nsi2000
TrendlinesDay Indikator.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8019
QQE with Alerts
Die modifizierte Version des Indikators Qualitative Quantitative Estimation.TDI-With Alerts
Indikator TDI-With Alerts. Die Beschreibung steht im Code.
FiboPiv_v2
FiboPiv_v2 Indikator.Inout
Inout Indikator.