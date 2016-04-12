無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
QQE with Alerts - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者: Tim Hyder
インディケータQualitative Quantitative Estimationの修正版です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8018
