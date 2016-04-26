Der Force Index Indikator misst die Bulls Power bei jeder Zunahme und die Bulls Power bei jeder Verminderung.

Er verbindet die grundlegenden Elemnte der Marktinformation: Preistrend, sein Abfall und das Volumen der Transaktionen. Dieser Index kann so wie er ist verwendet werden, aber es ist besser ihn mit Hilfe von gleitenden Durchschnitten zu glätten. Die Glättung mit Hilfe von kurzen gleitenden Durchschnitten (2 Intervalle) helfen, beste Gelegenheiten zum Öffnen und Schließen von Positionen zu finden. Wenn die Glättung mit längeren gleitenden Durchschnitten (Periode 13) erfolgt, zeigt der Index Trends und deren Wechsel.

Es ist besser zu kaufen, wenn die Kräfte negativ werden(unter die Nulllinie fallen) während der Indikator steigende Tendenz zeigt;



Der Force Index signalisiert die Fortsetzung der steigenden Tendenz wenn er einen neuen Gipfel erreicht;



Das Signal zum Verkauf wird ausgelöst wenn der Index während abnehmender Tendenz positiv wird;



Der Force Index signalisiert die Kräfte der Bären und Fortsetzung der abnehmenden Tendenz wenn der Index auf ein neues Tief fällt;



Wenn die Änderungen der Preise nicht mit den korrespondieren Änderungen im Volumen korrelieren, bleibt der Fore Indikator auf einem Level, was darauf hinweist, dass sich der Trend bald ändern wird.

Berechnung

Die Kraft jeder Marktbewegung wird durch ihre Richtung, ihr Ausmaß und ihr Volumen charakterisiert. Wenn der Schlusskurs des aktuellen Balkens höher als der vorherige Balken ist, dann ist die Kraft positiv. Wenn der aktuelle Schlusskurs tiefer ist, als der vorherige, ist die Kraft negativ. Je größer die Differenz der preise ist, desto größer ist die Kraft. Je größer das Transaktionsvolumen ist, desto größer ist die Kraft.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))



wobei:

FORCE INDEX (i) — Force Index des aktuellen Balkens;

VOLUME (i) — Volumen des aktuellen Balkens;

MA (ApPRICE, N, i) — jeder beliebige gleitende Durchschnitt des aktuellen Balkens für N Perioden: Simple, Exponential, Weighted oder Smoothed;

ApPRICE — angewendeter Preis;

N — Glättungsperioden;

MA (ApPRICE, N, i-1) — jeder beliebige gleitende Durchschnitt des vorherigen Balkens.

Eine vollständige Beschreibung des FRC ist verfügbar in Technische Analyse: Force Index