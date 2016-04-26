Manchmal ist es notwendig Informationen als Tabelle or eine Folge von tabellarischen Zeilen darzustellen. Es ist keine Problem einzelne Zeilen einfach im Hautpfenster darzustellen, Sie sollten einfach Comment(zeile_1,"

",zeile_2,"

"...) verwenden. Sieh Beispiel Comment2

Aber die Funktion Comment () zeigt Informationen nur im Hauptchartfenster. Manchmal müssen wir diese aber in einem Indikator Unterfenster darstellen. In diesem Fall könnte das folgende Beispiel hilfreich sein.

Der Indikator zeigt Kontraktspezifikationen für ein bestimmtes Symbol an. Die Funktion



void PrepareInfo( string & array[][])

füllt das zweidimensional Stringarray mit Hilfe der Funktion MarketInfo(). Dann wird dieses Array mit dieser Funktion dargestellt

void Show( string valueArray[][])

Diese Funktion ist universell, daher kann sie benützt werden, um jedes beliebige zweidimensionale Array darzustellen. Function

void RefreshAccountInfo()

ist notwendig um die Informationen zu aktualisieren wenn man zwischen Symbolen, Timeframes oder Konten umschaltet.

Alle spezifischen Details werden nur einem berechnet und angezeigt, d.h. es werden nicht bei jedem Tick Aktualisierungen durchgeführt.

Unten ist ein Beispiel zur Verwendung: