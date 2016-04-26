Der On Balance Volume Technical Indicator (OBV) ist ein Momentum-Indikator der das Volumen zur Preisänderung ins Verhältnis setzt. Der Indikator, den Joseph Granville entwickdelte, ist ziemlich einfach. Wenn das Wertpapier höher schließt als der vorherige Schlusskurs wird das gesamte Volumen des Tages als Aufwärtsvolumen betrachtet. Wenn das Wertpapier tiefer schließt als der vorherige Schlusskurs wird das gesamte Volumen des Tages als Abwärtsvolumen betrachtet.

Die zugrundeliegende Annahme, bezugnehmend auf die On Balance Volumen Analyse ist, dass sich das OBV vor Kursänderungen ändert. Die Theorie besagt, dass man durch ein steigendes OBV smartes Geld in Wertpapiere fließen sieht. Wenn die Öffentlichkeit dann in das Wertpapier einsteigt wird sowohl das Wertpapier als auch das On Balance Volume plötzlich ansteigen.

Wenn die Kursbewegung des Wertpapiers vor der OBV Bewegung erfolgt, ist eine "non-confirmation" aufgetreten. "Non-confirmations" können in Bullenmarkttops auftreten (wenn das Wertpapier ohne oder vor dem OBV steigt) oder in Bärenmarkttiefs (wenn das Wertpapier ohne oder vor dem OBV fällt).

Der OBV befindet sich in einem steigenden Trend wenn jeder neue Gipfel höher als der vorherige Gipel ist und jedes neue Tal höher ist als das vorherige Tal. Gleichermaßen ist das On Balance Volume in einem fallenden Trend wenn jeder aufeinanderfolgende Gipfel niedriger als der vorherige Gipfel und jedes Tal tiefer als das vorherige Tal ist. Wenn sich das OBV seitwärts bewegt und nicht erfolgreich neue Hochs und Tiefs erzielt ist der Trend zweifelhaft.

Wenn sich ein Trend etabliert hat bleibt er in Kraft, bis er gebrochen wird. Es gibt zwei Möglichkeiten wie ein OBV-Trend gebrochen werden kann. Die erstere tritt auf wenn der Trend von einem steigenden in einen fallenden Trend wechselt oder umgekehrt.

Die zweite Möglichkeit wie ein OBV Trend gebrochen werden kann ist wenn der Trend in einen zweifelhaften Trend wechselt und für mehr als drei Tage zweifelhaft bleibt. Wenn ein Wertpapier von einem steigenden Trend in einen zweifelhaften Trend übergeht und nur für zwei Tage zweifelhaft bleibt, dann wird das On Balance Volume daher betrachtet, als ob es immer in einem steigenden Trend gewesen wäre.

Wenn das OBV in einen steigenden oder fallenden Trend wechselt, ist ein "Breakout" eingetreten. Nachdem OBV-Breakouts normalerweise Preis-Breakouts vorangehen, sollten Investoren Long-Positionen bei aufwärtsgerichteten On Balance Volume Breakouts kaufen. Sinngemäß sollten Investoren Short-Positionen eingehen, wenn das OBV einen abwärtsgerichteten Breakout zeigt. Positionen sollten gehalten werden, bis sich der Trend ändert.

Berechnung

Wenn der Close des heutigen Tages größer als der gestrige Close ist, dann:

OBV(i) = OBV(i-1)+VOLUME(i)



Wenn der Close des heutigen Tages niedriger ist als der gestrige Close, dann:

OBV(i) = OBV(i-1)-VOLUME(i)



Wenn der heutige Close gleich dem gestrigen Close ist, dann:

OBV(i) = OBV(i-1)



wobei:

OBV(i) — ist der Indikatorwert der aktuellen Periode;

OBV(i-1) — ist der Indikatorwert der vorherigen Periode;

VOLUME(i) — ist das Volumen des aktuellen Balkens.

Eine vollständige Beschreibung des OBV ist verfügbar in Technische Analyse: On Balance Volume