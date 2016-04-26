Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Synergy Signals [v2] - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: SwingMan
Synergy Signals [v2] Indikator. Sehen Sie sich die Beschreibung des Signal im forum an.
Synergy Signals [v2] Indikator. Sehen Sie sich die Beschreibung des Signal im forum an.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7981
