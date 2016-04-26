Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Stoch Crossing - Indikator für den MetaTrader 4
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Robinson (jnrtrading)
Der Indikator Stoch Crossing ist eine Modifikation des auf dem Stochastic Oszillator basierenden EMA-Crossover_Signals.
Indikator Stoch Crossing
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7977
