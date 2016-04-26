CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Stoch Crossing - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
919
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor: Robinson (jnrtrading)

Der Indikator Stoch Crossing ist eine Modifikation des auf dem Stochastic Oszillator basierenden EMA-Crossover_Signals.

Indikator Stoch Crossing

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7977

Color Stochastic Color Stochastic

Color Stochastic Indikator.

Envelopes Envelopes

Der Envelopes technical Indikator wird mit zwei gleitenden Durchschnitten gebildet wovon einer nach oben und der andere nach unten verschoben wird.

RSIOMA_v2 RSIOMA_v2

RSIOMA_v2 Indikator.

StochCandles StochCandles

Indikator StochCandles. Zeichnet Kerzen auf Basis des Stochastic.