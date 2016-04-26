Alle Märkte werden durch das Faktum charakterisiert dass sich die Preise die meiste Zeit nicht allzusehr verändern und nur kurze Perioden der gesamten Zeit (15-30 Prozent) für Trendänderungen verantwortlich sind..

Die lukrativsten Perioden ergeben sich gewöhnlich wenn sich die Preise gemäß einem bestimmten Trend ändern.

Ein Fraktal ist einer von fünf Indikatoren von Bill Williams’ Handelssystem, welches ermöglicht den Boden oder die Spitze zu erkennen.

Der Fractal Technical Indikator ist eine Serie von mindestens fünf aufeinanderfolgenden Balken bei denen das höchste Hoch in der Mitte und die zwei tieferen Hochs an beiden Seiten sind. Das umgekehrte Set ist eine Serie von fünf aufeinanderfolgenden Balken bei denen das tiefste Tief in der Mitte und die zwei höheren Tiefs an beiden Seiten sind was mit dem Verkaufsfraktal korreliert. Die Fraktale haben Hoch und Tief Werte und werden durch Rauf- und Runterpfeile angezeigt.

Das Fraktal muss mit dem Alligator gefiltert werden. In anderen Worten: Sie sollen eine Kauftransaktion nicht schließen, wenn das Fraktal tiefer ist als die Zähne des Alligators und sie sollten eine Verkaufstransaktion nicht schließen, wenn das Fraktal höher als die Zähne des Alligators ist. Nachdem ein Fraktalsignal generiert wurde und in Kraft ist indem es sich im Mund des Alligators befindet bleibt es als Signal gültig bis es attackiert wird oder sich ein jüngeres Fraktal ausbildet.

eine vollständige Beschreibung der Fraktale ist verfügbar in Technische Analyse: Fractals