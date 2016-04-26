Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MACD_4in1_v2 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 847
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: cja
MACD_4in1_v2 Indikator. Vier in einem.
MACD_4in1_v2 Indikator. Vier in einem.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7945
