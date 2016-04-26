CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Macd_CJA M1D1 - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
633
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: cja

Macd_CJA M1D1 Indikator. Benutzt das Macd-Signal.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7944

MTF_ChandelierStops_60min MTF_ChandelierStops_60min

Eine weitere Version des ChandelierStops Indikators. Funktioniert zusammen mit ChandelierStops_v1.

Float Float

Float Indikator.

MACD_4in1_v2 MACD_4in1_v2

MACD_4in1_v2 Indikator. Vier in einem.

VininI ConstTick SMA VininI ConstTick SMA

SMA der aus equivoluminären Balken gebildet wird.