Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Macd_CJA M1D1 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 633
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: cja
Macd_CJA M1D1 Indikator. Benutzt das Macd-Signal.
Macd_CJA M1D1 Indikator. Benutzt das Macd-Signal.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7944
MTF_ChandelierStops_60min
Eine weitere Version des ChandelierStops Indikators. Funktioniert zusammen mit ChandelierStops_v1.Float
Float Indikator.
MACD_4in1_v2
MACD_4in1_v2 Indikator. Vier in einem.VininI ConstTick SMA
SMA der aus equivoluminären Balken gebildet wird.