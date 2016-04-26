CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

OverLay Chart - Indikator für den MetaTrader 4

Sameer | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
2516
Rating:
(58)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Erstellt von S.B.T

 

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7933

Candle_Signal Candle_Signal

Candle_Signal Indikator. Der Alarm Indikator.

18_28Cross 18_28Cross

18_28Cross Indikator.

Modifizierter Indicktor KDJ und automatisches KDJ Trading System Modifizierter Indicktor KDJ und automatisches KDJ Trading System

Indikator KDJ neutralisiert kurzfristige Fluktuationen. Er besitzt einen Parameter zur Anpassung und Erhöhung der zwei neuen RSV-Indexlinien: Schlusskurs der kurzfristigen Volatilität KDC: K-D Differenz, um die Änderung des Preistrends festzustellen und Positionen zu eröffnen.

Qualitativ Quantitative Schätzung Qualitativ Quantitative Schätzung

Qualitativ Quantitativer Schätzungsindikator. Benutzt den RSI Indikator.