Dieses Thema wurde schon scherzhaft erwähnt von Rosh hier: Das "klassische" System basiert auf zwei MAs. Und es taucht auch hier nochmal auf: https://www.mql5.com/ru/forum/51841 .

Ich schaffte es, eindeutig zu beweisen, dass die wiederkehrenden Formeln dieser Indikatoren in einem bestimmten Verhältnis ihrer Perioden identisch sind, nämlich in EMA_Period = 2 * SMMA_Period - 1. Die Details des Beweises sind kaum interessant, für Praktizierende jedoch ist es ganz einfach.

Das Skript ist absolut nutzlos für den Handel, es zerstreut nur ein wenig eine Illusion. Die Unterschiede in Verhalten beider MAs in den frühen Stadien liegt nur an der unterschiedlichen Initialisierungen der MAs, aber sie sind nicht erheblich. Starten Sie das Skript auf den aktuellen Chart und sehen Sie die Ausgabe-Datei. Das Bild der beiden gleitenden Durchschnitte wird unten zur Verfügung gestellt. Blau ist EMA(159), rot der SMMA(80). Ich habe extra den ersten Teil der gleitenden Durchschnitte gezeigt, sowie ein große Periodenlänge, um zu zeigen, wie schnell der Unterschied zwischen ihnen verschwindet.