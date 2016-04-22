CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

EMA und SMMA sind identisch - Skript für den MetaTrader 4

Sceptic Philozoff | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
994
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
ema_smma.mq4 (0.55 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieses Thema wurde schon scherzhaft erwähnt von Rosh hier: Das "klassische" System basiert auf zwei MAs. Und es taucht auch hier nochmal auf: https://www.mql5.com/ru/forum/51841 .

Ich schaffte es, eindeutig zu beweisen, dass die wiederkehrenden Formeln dieser Indikatoren in einem bestimmten Verhältnis ihrer Perioden identisch sind, nämlich in EMA_Period = 2 * SMMA_Period - 1. Die Details des Beweises sind kaum interessant, für Praktizierende jedoch ist es ganz einfach.

Das Skript ist absolut nutzlos für den Handel, es zerstreut nur ein wenig eine Illusion. Die Unterschiede in Verhalten beider MAs in den frühen Stadien liegt nur an der unterschiedlichen Initialisierungen der MAs, aber sie sind nicht erheblich. Starten Sie das Skript auf den aktuellen Chart und sehen Sie die Ausgabe-Datei. Das Bild der beiden gleitenden Durchschnitte wird unten zur Verfügung gestellt. Blau ist EMA(159), rot der SMMA(80). Ich habe extra den ersten Teil der gleitenden Durchschnitte gezeigt, sowie ein große Periodenlänge, um zu zeigen, wie schnell der Unterschied zwischen ihnen verschwindet.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7258

FirstStrike FirstStrike

Zeigt, was zuerst erreicht wurde - Hoch oder Tief der aktuellen Bar.

cloud's trade 2 cloud's trade 2

Ein Beispiel aus einem meiner noch unveröffentlichten Artikel. Eine einfache Vorlage für das Schreiben von benutzerdefinierten Experten.

Unterstützung \ Widerstand Unterstützung \ Widerstand

Eine Version eines Indikators um Unterstützungen/Widerstände zu erkenen.

Gleitender Durchschnitt Gleitender Durchschnitt

Der Expert Advisor Gleitender Durchschnitt (Moving Average) verwendet zur Signalgenerierung einen gleitenden Durchschnitt.