Indikatoren

FirstStrike - Indikator für den MetaTrader 4

Christo Tsvetanov
Ansichten:
1023
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Zeigt, was zuerst erreicht wurde - Hoch oder Tief der aktuellen Bar.

FirstStrike

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7257

