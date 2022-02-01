<a0>상대 강도 지수(Relative Strength Index Indicator</a0> (RSI))는 0과 100 사이의 값을 갖는 가격 추종의 오실레이터입니다.

Wilder가 상대 강도 지수를 소개할때 14일 RSI를 사용할 것을 권했습니다. 이후 9일과 25일 상대 강도 지수도 많이 사용되게 되었습니다.

RSI를 분석하는 인기 있는 방법은 증권이 새로운 고점을 만들고 있지만 RSI가 이전 고점을 넘어서지 못하는 다이버전스를 찾는 것입니다. 이러한 다이버전스는 반전이 임박했다는 것을 말해 줍니다. 상대 강도 지수가 하락하여 가장 최근의 저점 아래로 떨어지면 "실패한 스윙"을 완료했다고 합니다. 실패한 스윙은 임박한 반전의 확인으로 간주됩니다.

차트 분석을 위해 상대 강도 지수가 사용되는 방법:



상단과 하단

상대 강도 지수는 일반적으로 상단 70 이상, 하단 30 이하입니다. 일반적으로 가격 차트 이전에 이러한 상단과 하단을 형성합니다.



차트 포메이션

RSI는 종종 가격 차트에 표시되거나 표시되지 않는 헤드앤숄더 또는 트라이앵글과 같은 차트 패턴을 형성합니다.



스윙 실패(Failure Swing) (지지 혹은 저항 돌파)

상대 강도 지수가 이전 고점(고점)을 초과하거나 최근 저점(저점) 아래로 떨어지는 곳입니다;



지지와 저항 레벨

상대 강도 지수는 때때로 가격 자체보다 지지와 저항의 레벨을 더 명확하게 보여줍니다.



다이버전스

위에서 논의한 바와 같이, 다이버전스는 가격이 새로운 최고(또는 최저)를 만들었으나 상대 강도 지수는 새로운 최고(또는 최저)가 아닐 경우 발생합니다. 가격은 보통 RSI의 방향을 따릅니다.



계산:

RSI = 100-(100/(1+U/D))



설명:

U - 양의 가격 변동의 평균 수;

D - 음의 가격 변동의 평균 수.





RSI에 대한 전체 설명은 기술적 분석: 상대 강도 지수에서 찾아 볼 수 있습니다