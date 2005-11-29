代码库部分
相对强弱指数指标(Relative Strength Index, RSI) - MetaTrader 4脚本

相对强弱指数技术指标 (RSI) 是一种在0到100之前跟随价格的震荡指标.

当Wilder引入RSI指标时, 他推荐使用14天RSI. 在那以后, 9天和25天RSI指标也日渐流行.

常用的分析RSI的方法是, 查看价格达到新高时, RSI指标是否有背离, 没有达到它的前高. 这种背离指示了潜在的反转. 当RSI指标开始反转并且下降到它最近的那个低谷，人们称之为"失败摇摆". "失败摇摆"被看作为是即将到来的一个相反趋势的确认.

使用RSI指标作图表分析的方法:

  • 顶部和底部
    RSI指标通常上升到70以上或者是下降到30以下. 在构成价格图表之前，该指标一般形成这样的顶部和底部趋势;

  • 图表的形成
    RSI指标一般会形成象头，肩膀和三角形这样的图表图案，这些图形可能在价格图表上是看不到的;

  • 失败摇摆 (支撑或阻力的穿透或突破)
    在这个时候，RSI指标一般会超过上一个高点（波峰）或下降到下一个低点（低谷）;

  • 支撑与阻力水平
    RSI指标有些时候在显示支撑和阻力位时比价格本身更加清晰.

  • 背离
    前面已经讨论过, 当价格达到新高(或者低位), 而RSI指标并没有确认达到新高(或者低位), 就发生背离. 价格通常会按照RSI的方向修正和移动.

计算

RSI = 100-(100/(1+U/D))

其中:

  • U — 价格上升的平均次数;
  • D — 价格下跌的平均次数.

RSI技术指标

RSI指标的完整描述请参照 技术分析: 相对强弱指数

