CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Eugene - Experte für den MetaTrader 4

Евгений | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
773
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
Eugene.mq4 (5.62 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7873

Nextbar Nextbar

Adviser Nextbar.

RAVI (Range Action Verification Index) RAVI (Range Action Verification Index)

Es basiert auf anderen Prinzipien, nicht denen des ADX'. Chand empfielt einen 13-Wochen SMA als Basis dieses Indikators.

Daily range Daily range

Vorhersage der Preisspanne des Tages Dieser Indikator zeigt die Widerstands- und Unterstützungs-Stufen des aktuellen Tages an.

ASC++ ASC++

Expert Adviser ASC++.