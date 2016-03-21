Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MACDCCI - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 829
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Es ist ein einfacher EA, er verwendet den CCI und den MACD, er verliert nicht auf lange Sicht und er kann verändert werden für noch bessere Ergebnisse - es liegt bei Euch.
Hazem.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7867
Math-System
Math-System Indikator.Envelope 2
Berater Envelope 2.
iTREND_alexcud
Er verwendet 3 Zeitrahmen um den Trend zu bestimmen.AudioPrice
Erzeugt eine Tonausgabe des letzten Preises.